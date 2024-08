Mbappé-PSG, rottura totale: il giocatore ha denunciato il club che ora rischia l’esclusione dalla Champions

Le Monde riporta una clamorosa notizia: Kylian Mbappé ha denunciato il Psg e la società francese ora rischia veramente di essere nei guai. Il rapporto tra il fuoriclasse francese e il club parigino è finito male e ora la situazione rischia di degenerare. Mbappé e il suo entourage sono passati ai fatti contattando la Uefa e la Federcalcio francese per denunciare i mancati pagamenti del Psg nei suoi confronti. A riportare la notizia è Le Monde, citando anche i dettagli delle cifre e le possibili sanzioni per il club parigini: si parla di 55 milioni di euro, tra stipendi non versati e bonus legati al rendimento. Una situazione grave per il Psg che rischierebbe sanzioni decisamente pesanti. Potrebbe addirittura esserci la revoca dalla licenza Uefa e dunque l’esclusione dalla Champions League, scrive Le Monde.

Foto: Instagram Real