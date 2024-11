Mbappé-PSG, la FFF boccia l’istanza del club. Ora l’unico appiglio è il Tribunale amministrativo

Secondo quanto riportato dai media francesi, dopo le decisioni favorevoli al giocatore prese dai tribunali della Ligue de Football Professionnel, che confermano l’obbligo del PSG di risarcire di 55 milioni di euro l’ex parigino Kylian Mbappé (per via di stipendi non pagati durante la sua avventura in Francia), è giunta un’ennesima bocciatura al ricorso del club, presentato davanti alla Commissione d’appello superiore, posta sotto l’egida della Federcalcio francese. Adesso, l’ultima ancora di salvezza per la società di Al-Khelaifi, sarebbe un ricorso davanti a un Tribunale amministrativo. Intanto, la stella del Real Madrid, attende il prossimo esito, che si rivelerà definitivo.

Foto: Instagram Real