Mbappé: “Peccato che l’intesa con Messi stia arrivando solo ora”

Kylyan Mbappé, asso del PSG, ha parlato a Le Parisien, analizzando l’intesa con Leo Messi, che finalmente sta iniziando a dare i suoi frutti.

Queste le sue parole: “Innanzitutto sono felice per la vittoria e per aver segnato tre gol. Stiamo migliorando sempre di più, tutti e tre, gli uomini in attacco, siamo al 100% . Peccato che la stagione sia quasi finita. L’intesa con Messi? Peccato che succeda solo ora. Poi ci sono state tante situazioni che ci hanno rallentato. Qualche rimpianto? Certamente in Champions. La vita è così, a volte vinci, a volte perdi. Devi sempre guardare avanti. Adesso è finita; siamo delusi, il dolore è ancora presente ma dobbiamo essere positivi, dimostrare che siamo un grande club, una grande squadra”.

Foto: Twitter PSG