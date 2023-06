Mbappé: “Pallone d’Oro? Sono in linea con i nuovi criteri, vedremo”

Kylian Mbappé a TF1 ha risposto ad alcune domande legate al prossimo Pallone d’Oro. Ecco le sue parole: “È sempre difficile parlare di un trofeo individuale perché devi metterti in gioco da solo ed è una cosa che non passa necessariamente agli occhi del grande pubblico, ma penso di corrispondere ai nuovi criteri. Quindi, direi di sì: ho le caratteristiche per vincerlo. Vedremo”.

Fonte Foto: Pagina FB Mbappè