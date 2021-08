Mbappé oltre il mercato: gol di testa che sblocca la sfida col Reims

E’ terminato il primo tempo tra Reims e PSG, punteggio di 1-0 in favore dei parigini e a decidere, manco a dirlo, è Kylian Mbappé. Il giocatore più discusso degli ultimi giorni per via della trattativa con il Real Madrid ha insaccato di testa al 17′ sul perfetto cross proveniente dalla destra di Angel Di Maria. Attesa per l’esordio di Leo Messi, per Pochettino potrebbe avvenire nel secondo tempo.

Foto: Twitter PSG