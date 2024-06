Mbappé non si opera: giocherà con una maschera

Nel match di ieri la Francia ha sconfitto l’Austria per 0-1, tuttavia era venuta un po’ di apprensione per le condizioni di Mbappé, uscito al 90′ dopo un colpo fortuito con Danso che gli ha provocato la rottura del naso. Tuttavia il suo Europeo proseguirà, infatti come comunicato dalla Federazione Francese il fuoriclasse transalpino almeno in un primo momenti non verrà operato. Il calciatore sosterrà un breve periodo di cure e poi potrà tornare in campo (resta da capire la sua disponibilità già nel match contro l’Olanda) con una mascherina protettiva.

Foto: instagram Francia