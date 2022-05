Mbappé: “Non ho rifiutato il Real, ma ho detto sì alla Francia e al PSG. Voglio vincere la Champions”

Kylyan Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato a RMC Sports, analizzando i motivi per cui ha preferito restare a Parigi.

Queste le sue parole: “Sono sollevato, anche se ormai questa situazione faceva parte della mia vita quotidiana. La mia priorità è sempre stata il campo. La trattativa si è fatta lunga, così ho imparato a dividere le due cose, a concentrarmi sul campo e a riflettere per prendere la decisione migliore”

La scelta di restare al PSG: “Ho scelto il PSG, ma non solo il PSG. Ho scelto anche la Francia. Non ho detto no al Real Madrid, ho solo detto sì alla Francia e al PSG. È un fattore importante. Volevo continuare ancora un po’ a giocare nel mio Paese, mi ha dato tutto. Comincio a capire l’importanza che questa decisione ha per la Francia. E partire così, per giunta gratis. Un grande giocatore si vede dentro ma anche fuori dal campo. Questo gesto credo sia stato importante, per la Francia e il PSG”.

L’ambizione: “Vincere la Champions League è l’ambizione suprema. Deve essere l’obiettivo anche in un periodo di ristrutturazione come questo. Non siamo in una stagione di transizione, il Paris Saint-Germain non è un club di transizione. Ma ci sono passi da fare durante tutto l’anno per farsi trovare pronti a questi appuntamenti che sono importanti per il club”.

