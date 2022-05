Mbappé: “Non ho dubbi sulla delusione del Real, sarò il loro primo tifoso nella finale di Champions”

Dopo aver ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ha rilasciato le seguenti dichiarazioni attraverso i propri social: “Sono convinto di poter continuare a crescere all’interno di un club che dispone dei mezzi per raggiungere i suoi obiettivi – esordisce il francese -. Ringrazio il presidente Al Khelaifi per la fiducia, oltre a tutti i tifosi del PSG in giro per il mondo per le loro manifestazioni d’affetto. Voglio dire grazie al Real Madrid e al suo presidente, Florentino Perez. Riconosco il privilegio di essere stato cercato da un club così importante: non ho dubbi sulla loro delusione, sarò il loro primo tifoso nella finale di Champions che si terrà a Parigi, casa mia“.

Fonte: sito ufficiale PSG