Mbappé: “Nella fase a gironi non abbiamo dato il meglio. Dobbiamo migliorare. Real? Ancora non mi hanno aggiunto al gruppo Whatsapp”

Kylian Mbappé, stella della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Belgio, per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Queste le sue parole: “Riguardo al colpo non mi sono sentito come se mi fossi rotto il naso. Quando sono caduto, mi sono detto che era successo qualcosa. Quando mi sono guardato allo specchio ho pensato che gli Europei fossero finiti e potessero finire. Sono felice, sono qui. È vero che è difficile, perché ho molte informazioni, non ho dormito bene. È complicato. Non ho giocato contro l’Olanda. Difficile restare in panchina e non poter dare una mano. “Ho potuto giocare contro la Polonia e sono felice”.

Perché non segnano tanti gol e il contributo del 4-4-2: “Perché non segniamo? Perché non segniamo le occasioni che generiamo. Abbiamo occasioni, ma non le realizziamo. Ora, la cosa più importante, secondo la mia esperienza, è che debba essere nella mente delle persone. La cosa più importante è creare occasioni, ovviamente devi segnarle. È chiaro che è stato un problema nella fase a gironi. Ora inizia un’altra competizione. È la morte improvvisa, l’eliminazione diretta. Sarà obbligatorio segnare le occasioni che genereremo”.

Il 4-4-2: “Non lo so, bisogna chiedere all’allenatore. Non so cosa abbia preparato. Devi chiedergli”.

Il livello della Francia: “Speriamo che sia la Francia a rialzarsi. Penso che non dovremmo cercare scuse. Non abbiamo disputato una fase a gironi di alto livello. Siamo classificati, abbiamo la possibilità di arrivare ai quarti. Penso che siamo una buona squadra. Domani avremo davanti a noi una grande squadra. Nello spogliatoio non ci sono particolari dubbi. Penso che siamo consapevoli di non essere arrivati ​​primi. Tutti sono pronti per domani”.

Come difenderanno i difensori belgi: “Quando giochi con il naso rotto e non sei stato operato è diverso. Penso che l’altro giorno Lewandowski non l’abbia fatto apposta quando mi ha toccato il naso. Francamente, so dove mi stavo imbarcando quando ho deciso di non sottopormi a un intervento chirurgico. È una situazione nuova, quindi non ci sono sorprese. Ciò può farti colpire e il dolore può persistere. Cercherò di dare tutto per portare la Francia al top. Il naso non si romperà più”.

Pressione: “Quando non ci rialziamo… È una partita ad eliminazione diretta. Se non vinci, torni a casa in vacanza. Siamo preparati. Sappiamo cosa dovremo affrontare domani. Abbiamo la squadra, i giocatori e lo staff capaci di affrontare la sfida”.

Belgio: “Loro hanno perso contro la Slovacchia, ma noi non abbiamo battuto Austria e Olanda. Loro sono una grande squadra, hanno perso giocatori importanti. È una nuova generazione che arriva, che vuole fare la storia. È una minaccia. Sappiamo contro che tipo di squadra giochiamo. Davanti a noi ci sono grandi giocatori. Non vediamo l’ora di giocare. Non abbiamo iniziato la partita 1-0 perché li abbiamo battuti nel 2018. In campo non c’è nessuno che pensa che vinceremo perché li abbiamo sconfitti”.

Real Madrid e Courtois: “Non sono ancora nel gruppo WhatsApp del Real Madrid. Spero che non ci voglia molto (ride). Non ho ancora parlato con Courtois. Lo conosco, ma non gli ho parlato. È meglio che non ci sia, perché sarebbe più dura per lui”.

Foto: twitter Euro 2024