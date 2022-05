Mbappé: “Molto felice per il rinnovo, qui posso continuare a crescere”

Attraverso il sito ufficiale del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ha parlato a seguito del suo rinnovo di contratto: “Volevo annunciare che ho scelto di prolungare il mio contratto al Paris Saint-Germain e ovviamente ne sono molto felice. Sono convinto che qui posso continuare a crescere all’interno di un club che si dà tutti i mezzi per esibirsi ai massimi livelli. Sono anche molto felice di poter continuare ad evolvermi in Francia, il paese in cui sono nato, cresciuto e cresciuto.

Vorrei ringraziare il Presidente, Nasser Al-Khelaïfi, per la sua fiducia, comprensione e pazienza. Ho anche un pensiero per tutti i sostenitori del Paris Saint-Germain, in Francia e nel mondo, per le loro innumerevoli manifestazioni di affetto, soprattutto in questi mesi. È insieme, uniti e ambiziosi, che faremo cose magiche“.

Foto: Twitter PSG