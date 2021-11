Mbappé: “Messi e Ronaldo sono due leggende, non posso paragonarmi a loro. Ho sempre sognato di disputare le Olimpiadi”

Kylian Mbappé ha parlato a margine della cerimonia per il Pallone d’Oro 2021 assegnato successivamente a Messi: “Non posso paragonarmi a giocatori come Messi o Ronaldo, sono leggende. Essere accostato ai loro nomi è incredibile. Ora ho la possibilità di giocare con Leo e questo non può essere che un piacere. Olimpiadi? Ho sempre sognato di disputarle e farlo in casa sarebbe un sogno”.

FOTO: Twitter Mbappé