Mbappé pensa di chiedere un ingaggio da 240 milioni complessivi al Real Madrid

Fonti di Marca spiegano quale sia l’importo che l’entourage di Kylian Mbappé, capeggiato dalla madre del giocatore, Fayza Lamari, ha progettato di chiedere in caso di un trasferimento immediato dal PSG al Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo, si tratta di 240 milioni di euro per questa estate. Le fonti non sono molto esplicite sui dettagli di questa colossale somma, ma indicano che probabilmente andrebbe corrisposta sotto forma di bonus alla firma e stipendio nel corso dell’intera durata del contatto. A questi 240 milioni bisognerebbe quindi eventualmente aggiungere il prezzo del trasferimento dal PSG. Soprattutto per i costi faraonici, sarebbe quindi difficilissimo vedere sbarcare Mbappé nella capitale spagnola già quest’estate. Un altro punto importante evidenziato da Marca: i madrileni non si fidano molto di Mbappé e sanno che anche se si avvicinassero a un accordo questa estate, il francese è capace di cambiare idea all’ultimo momento. Ciò pregiudicherebbe ancora una volta la preparazione per la prossima stagione. Preferiscono attendere quindi il mese di gennaio per suggellare un accordo ufficiale per un arrivo nell’estate del 2024.

Foto: Pagina FB Mbappè