Mbappé: “Le critiche? All’inizio mi hanno condizionato. Al Real Madrid è giusto avere questa pressione”

L’attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Salisburgo.

Questo quanto ha dichiarato: “Il mio obiettivo è migliorare in ogni partita, quindi spero che la partita di domani sia ancora migliore. Ho fiducia nelle mie qualità e nei miei compagni di squadra. Voglio di più”.

Le critiche? “Ho pensato molto. Troppo. Come farlo, come muoversi… e quando pensi troppo, non giochi bene. Con la nazionale non succede nulla. La Francia è così e non posso cambiare ciò che accade lì. Non vedo l’ora di tornare a marzo; Il mio amore per la nazionale non è cambiato. Ma per ora penso solo a Madrid. Nel dare il massimo”.

La pressione al Real: “Sono il tipo di giocatore che ha bisogno di questa pressione. La sensazione di dover sempre dare di più. Ci sono stati dei fischi contro il Celta… ma è normale per un club come il Real Madrid. Bisogna sempre vincere e se non si vince la Supercoppa, potrebbero esserci dei fischi. È normale. È stata una serata difficile contro il Celta, ma siamo migliorati, giocando con personalità, cambiando le situazioni. Ed è questo che vogliono i tifosi del Madrid: giocare bene e vincere le partite”.

