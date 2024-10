Mbappé, la Procura conferma un’indagine per stupro

Questa mattina, il quotidiano Expressen e svariati media svedesi, hanno titolato con la notizia di una probabile accusa di stupro pervenuta a Kylian Mbappé. I fatti risalirebbero alla sera del 10 agosto, giornata in cui il francese era a Stoccolma con parenti e amici in una discoteca, mentre la Francia giocava in Nations League. Lo stesso attaccante, ieri sera ha smentito l’accusa tramite il suo profilo X, ma questa mattina sono emersi nuovi dettagli legati alla vicenda. Il pubblico ministero Marina Chirakova conferma su TT che si sta indagando sull’accusa di stupro: “L’unica cosa che posso dire è che è stato denunciato un reato. Sto conducendo le indagini, posso confermarlo. Si dice che il crimine sia stato commesso il 10 ottobre nel centro di Stoccolma. Non dirò altro per ora” chiosa. L’ex procuratore capo e presidente del Centro per le vittime del crimine, Sven-Erik Alhem, ha affermato che il prossimo passo sarà l’interrogatorio dello stesso Mbappé. Dopo l’udienza, l’accusa potrà decidere se il caso dovrà essere archiviato o se avrà luogo un processo. Inoltre, quest’oggi il giocatore del Real Madrid sarà presente in tribunale per l’annosa controversia finanziaria con il PSG, sua ex squadra.

Foto: Instagram Real Madrid