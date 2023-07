Mbappé: “La gente banalizza le mie prestazioni, ma non la biasimo. Lo facevo anche io con Messi e Ronaldo”

Durante l’intervista concessa a France Football, il centravanti del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ha così parlato delle sue prestazioni: “La gente banalità le mie prestazioni, ma non li biasimo. Lo facevo anche io con Messi e Cristiano Ronaldo. In Francia le persone mi hanno visto crescere e giocare con il PSG o con la Francia. Sono anni che segno un sacco di gol, per le persone sta diventando la normalità. Sono giovane e ho avuto la fortuna, prima di diventare un giocatore, di guardare le partite e io stesso banalizzavo quello che facevano Messi e Cristiano senza rendermi conto della loro grandezza”.

Foto: Twitter PSG