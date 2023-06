Mbappè: “Io voglio vincere tutti i titoli, ma al PSG ci sono carenze”

Forse il giocatore più discusso nelle ultime ore, Kylian Mbappé. Ha confermato di non voler più rinnovare col Paris San Germain senza tuttavia chiedere la cessione e ora tutti aspettano la mossa dei francesi. Venderlo quest’anno o aspettare la fine del contratto e perderlo a zero? Nel frattempo il fuoriclasse ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Non ho detto di voler essere ceduto al Real Madrid né di voler andare via, ma solo che non attiverò l’opzione sull’anno in più. Con il Psg non si è parlato mai di rinnovo. Messi via? Brutta notizia, ora va sostituito. L’obiettivo è di vincere tutti i titoli. Champions? Sapevamo che c’erano carenze che prima o poi si finisce per pagare. Bisogna imparare dagli errori di ogni stagione, per non ripeterli ogni volta: non sono parole a vanvera. Individualmente, invece, da qualche anno mi mantengo a livelli elevati: voglio continuare a progredire per rimanere sempre al top”.

Fonte foto: Pagina FB Mbappè