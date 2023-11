Mbappé: “Il rinnovo con il PSG? Non è un argomento che mi pesa. In campo do sempre il 100%”

Kylian Mbappé, asso della Nazionale francese, a margine della conferenza stampa alla vigilia con Gibilterra, ha parlato anche del suo rinnovo con il PSG.

Queste le sue parole: “Il rinnovo con il PSG? Questa non è una cosa che riguarda la nazionale francese. Se avete questa domanda dovete venire al Campus del PSG e io vi risponderò. Il Paese prima di tutto. Non è una cosa che mi pesa, in campo non ci penso, penso a dare il 100%. Quando sono in campo non entro nelle cose che stanno fuori”.