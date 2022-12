Mbappé: “Il Mondiale è un’ossessione, è la competizione dei miei sogni. Voglio vincerlo per la seconda volta”

Kylyan Mbappé, stella della Francia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Polonia, spiegando anche il fatto di non essersi presentato in zona mista ai microfono della FIFA.

Queste le sue parole: “So che ci sono state molte domande sul perché non abbia parlato: nulla di personale contro i giornalisti o contro nessuno. È solo che ho sempre questa necessità di concentrarmi sull’avversario e quando voglio concentrarmi su qualcosa, devo farlo al 100 per cento e non sprecare energie per qualcos’altro. Per questo non volevo presentarmi (davanti alla stampa, ndr). Ho saputo da poco che la Federazione avrà una multa: mi impegno a pagarla personalmente, non dovete far pagare la Federazione per una decisione che è personale”.

La vittoria del Mondiale: “Certo che questo Mondiale è un’ossessione, è la competizione dei miei sogni, sono fortunato a giocarla: ho basato la mia stagione su questa competizione fisicamente e mentalmente. Volevo arrivare pronto e per il momento sta andando bene, ma siamo ancora lontani dall’obiettivo che ci siamo prefissati e che mi sono prefissato io, che è vincere”.

