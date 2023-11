Mbappé: “Il mio rinnovo con il PSG? Non è d’attualità, penso solo alla Nazionale e a fare la differenza”

Durante la conferenza stampa di oggi della Francia, prima della partita contro Gibilterra, il capitano Kylian Mbappé ha risposto a una domanda sul suo eventuale prolungamento al PSG. Ecco le sue parole:

“Non è l’attualità della squadra francese. Se avete questa domanda e volete assolutamente farmela, dovete venire al Campus PSG e vi risponderò, se devo presentarmi in conferenza stampa. Il Paese viene prima di tutto. Ma questo non mi pesa, penso a giocare e a fare la differenza, e questo non mi impedisce di performare. Non penso a cose esterne, penso solo al mio calcio”.

Foto: Twitter PSG