Mbappé: “Il gol da centrocampo è talento. Quattordici gol? Volevamo battere il record”

Intervenuto ai microfoni di Telefoot, Kylian Mbappé, ha così parlato del gol messo a segno a centrocampo nella vittoria per 14-0 contro Gibilterra: “Il gol da centrocampo? È il talento. Erano 20-25 minuti che guardavo il portiere, era molto avanzato e non capivo il perché: ho tirato d’istinto. Volevamo battere il record contro l’Azerbaigian, (10-0 nel 1996), abbiamo spinto fino alla fine proprio per battere quel primato”.

Foto: Instagram Francia