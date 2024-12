Mbappé, il confronto con Ronaldo: un gol in più del portoghese nei primi 6 mesi. Ora l’obiettivo è superare i 33 gol

Come ogni fine anno, è tempo di bilanci, anche per Kylian Mbappé. Il francese è reduce da una prima parte di stagione al Real colma di alti e bassi. Pesantemente criticato per l’evanescenza dei primi periodi, Mbappé ha dovuto fare i conti anche con preoccupazioni extra-sportive, che a inizio campionato ne hanno minato le prestazioni in modo importante. Ma a lungo andare il francese ha mostrato tutto il suo talento, ed oggi si è quasi del tutto tolto di dosso il peso delle responsabilità, anche grazie ai ritrovati successi della squadra. Mbappé non ha mai fatto mistero dell’enorme stima che prova per Cristiano Ronaldo, tanto da scegliere lo stesso numero di maglia che il portoghese adottò nel suo primo anno a Madrid. Il confronto con la stella classe ’85, per quanto lasci il tempo che trovi, fornisce però spunti interessanti. CR7, infatti, ha chiuso il 2009 con 13 reti, mentre l’ex PSG ne ha uno in più ed è a pari merito con Vinicius Junior, l’attuale leader offensivo dei Blancos. L’obiettivo sarà ora superare quota 33 gol, cifra che la leggenda raggiunse al termine della prima stagione. Il paragone termina qui, anche perché Ronaldo ha segnato in modo indelebile la storia del club. Chissà se Mbappé riuscirà a fare lo stesso.

Foto: Instagram Real