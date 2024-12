Mbappé: “Il compagno di squadra dei miei sogni? Scelgo Zidane”

Messi, Neymar, Pogba, Griezmann, Di María, Benzema, Falcao…l’elenco dei campioni con cui Kylian Mbappé ha condiviso lo spogliatoio o si è confrontato è ricchissimo. Ma per via di una mera questione anagrafica, il campione francese non ha mai potuto giocare con Zinédine Zidane, giocatore che Mbappé non fa fatica a definire “idolo d’infanzia”. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata a beIN Sports. “Se devo scegliere, resto patriottico: sarebbe Zidane”, ha dichiarato con un sorriso. Per il classe ’98 (che domani compirà 26 anni), Zidane rappresenta non solo un simbolo del calcio francese e della Nazionale, ma anche un modello di eleganza e genialità in campo.

Foto: Instagram Real