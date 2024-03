Mbappé: “Gli spagnoli mi vedranno più spesso? È vero. Se passiamo contro il Barça, affronteremo l’Atletico”

Intervenuto in conferenza stampa, la stella del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese, Kylian Mbappé, ha così commentato le parole di Aurelien Tchouameni (“Gli spagnoli vedranno più spesso Mbappé”). Di seguito le parole del centravanti francese: “Ho giocato contro la Real Sociedad e giocheremo in Champions League contro il Barcellona. Se dovessimo passare incontreremmo anche l’Atletico Madrid. È per questo che mi vedrete più spesso”.

Foto: Instagram Mbappé