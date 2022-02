Mbappé: “Futuro al Real? Per ora penso a batterli in Champions”

Intervistato da Amazon Prime nel dopopartita di Lille-PSG, terminata con la vittoria del club parigino per 5-1 Kylian Mbappe è tornato a parlare del suo futuro, con le sirene che lo vogliono al Real Madrid sempre più alte.

Queste le sue parole: “La decisione sul mio futuro non è stata ancora presa. Giocare contro il Real Madrid in Champions League cambia molte cose. Un futuro ai blancos? Per ora sono concentrato sul batterli e cercherò di fare la differenza. E poi vedremo cosa succede”.