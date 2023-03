Mbappé: “Fascia da capitano? Capisco la delusione di Griezmann, ma non sarò un suo superiore”

Il neo capitano della Francia, Kylian Mbappé, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita da disputare contro l’Olanda. Inevitabili le domande sulla decisione di Deschamps di assegnargli la fascia da capitano: “Un buon capitano è colui che è orientato verso la squadra e che unisce. Sono stato molto felice quando Deschamps mi ha dato la notizia, è una nuova responsabilità che devo assumermi. Griezmann? Ho parlato con Antoine, è rimasto deluso ed è comprensibile, è una reazione che si sente. Gli ho detto che avrei avuto la stessa reazione, è forse il giocatore più importante dell’era Deschamps. Io non sono suo superiore. Saremo mano nella mano, io e lui, per cercare di far regnare la squadra francese a livello mondiale. Se ha qualcosa da dire davanti al gruppo, mi siedo e ascolto. Non dobbiamo chiudere il porta a chiunque, ognuno è libero di esprimersi”.

