Mbappé fa 43 in Champions: agganciato Neymar nella classifica marcatori all-time. Nel mirino Del Piero e Drogba

Con la rete su calcio di rigore al 98′ contro il Newcastle fondamentale per tenere in vita le speranze di qualificazione del PSG agli ottavi di Champions League, Kylian Mbappe ha raggiunto quota 43 gol nella massima competizione continentale per club, agganciando l’ex compagno di squadra Neymar. Rispetto al brasiliano, però, la stella francese ci ha messo ben 15 gare in meno (66 contro 81). Adesso, nel mirino di Kylian Mbappe ci sono sono due leggende del calibro di Didier Drogba e Alessandro Del Piero a quota 44.

Foto: Pagina FB Mbappè