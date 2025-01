Mbappé: “Era importante reagire dopo la Supercoppa, abbiamo tanto da vincere”

Dopo la vittoria conquistata contro il Las Palmas, Kylian Mbappè, stella del Real Madrid, ha così parlato a Canal+.

Queste le sue parole: “Era una partita importante per noi dopo quanto successo con Atletico e Barcellona, abbiamo iniziato male ma la reazione della squadra è stata massima, abbiamo giocato con qualità e cercato gli spazi. Abbiamo segnato molti gol, credo che i madridisti si siano divertiti, siamo felici, siamo leader. Era importante reagire dopo la Supercoppa e gli errori in Copa. Abbiamo vinto bene, ora siamo di nuovo leader e dipendiamo da noi stessi, sono felice perché posso giocare al meglio. Il Real Madrid è la migliore squadra del mondo, dobbiamo essere uniti, ci sono molte cose da vincere. Stiamo cercando tutti i titoli che mancano. Alaba? Incredibile, lo conoscevo da avversario, è un grande giocatore, è stato difficile per lui stare fuori dal campo, ma siamo molto felici, è un ragazzo incredibile, ha molta qualità, sarà un giocatore importante per noi, sicuramente”.

Foto: sito Real Madrid