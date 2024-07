Mbappé: “È stato un fallimento. Volevo essere campione d’Europa”

La Spagna si è imposta con il risultato di 2-1 sulla Francia, conquistando così la finale di Euro2024. Al termine del match, Kylian Mbappé ha espresso tutto il suo rammarico per l’obiettivo sfumato: “La competizione è un fallimento. Volevo essere campione d’Europa e noi non lo siamo. È il calcio e dobbiamo andare avanti”. Poi sulla partita: “Sono una buona squadra, hanno giocato meglio di noi, e vanno in finale, noi non siamo stati bravi, ma questo è il calcio”. L’attaccante francese ha poi raccontato le parole di Deschamps negli spogliatoi al termine del match: “Ha detto che non dobbiamo abbassare la testa, che dobbiamo continuare, che il calcio non è un fiume lungo e tranquillo e che questi sono i capricci del calcio: a volte vinci, a volte perdi”. Infine Mbappé ha concluso così: “Abbiamo messo meno brio, meno forza e abbiamo subito due gol in rapida successione. Abbiamo provato a reagire ma non è stato sufficiente. Il risultato è quello che è e significa che non abbiamo fatto abbastanza per arrivare in finale”.

Foto: Instagram Mbappé