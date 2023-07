Mbappé e l’intrigo PSG-Real: una partita a scacchi

Kylian Mbappè è sempre più un argomento all’ordine del giorno, che tiene testa all’attenzione di tutti i media mondiali, a maggior ragione di quelli spagnoli, con approfondimento di Marca: il quotidiano sportivo della capitale iberica informa che il Real Madrid ha stilato e tracciato le linee del planning per la stagione 2023-24 e in quei report opportunamente compilati e registrati non compariva il nome di Mbappé. Un segnale che intendono pazientare per fare una mossa per il giocatore. Del resto il PSG ha fretta di rinnovare, mentre lui invece, non ha urgenza a meno che il suo trasferimento non garantisca la grossa somma di denaro che ha firmato più il bonus di trasferimento che ha previsto per dodici mesi da oggi. Punta a qualcosa di più di 200 milioni di euro in totale. Il Real Madrid, il terzo incomodo nella disputa, continua a fare da convitato di pietra in una vicenda in cui cerca di non avere un rapporto diretto a causa del fallimento delle trattative nel recente passato e di evitare che venga creato debito quando con la pazienza potrebbe comunque raggiungere il suo obiettivo. Nella seconda settimana di giugno e con alcuni mosse già condotte da tutte le parti in causa, si sa già che il francese non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e che la dirigenza qatariota del PSG sta cercando la sua cessione, che tuttavia il campione francese rifiuta. A meno che non gli vengano garantiti i 200 milioni. Intanto a Valdebebas assistono allo spettacolo con tutta la tranquillità del mondo perché sanno che il problema non è loro, che è ora di aspettare che passi l’acqua sotto i ponti, e che con la corrente pervenga loro l’oggetto del desiderio cotanto atteso.

Infatti, i giorni passano e non c’è una soluzione a breve termine in vista. Mbappé ha appuntamento con il suo club lunedì prossimo per iniziare ad allenarsi e così sarà. L’attaccante non ha inviato alcun segnale che suggerisca il contrario o un ripensamento. Dicono che negoziano, ma se lo fanno, asserisce Marca, il Real Madrid è in disparte.

Foto: Twitter PSG