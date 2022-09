Mbappè e il messaggio a Galtier: “Con la Francia ho molta più libertà”

Kylian Mbappè, direttamente dal ritiro della Francia, ha mandato indirettamente un messaggio a Christophe Galtier ed al PSG dopo il 2-0 con cui la Francia ha battuto l’Austria. L’attaccante, come riporta L’Equipe, ha spiegato le differenze tra i compiti che gli vengono dati con la Nazionale e con il PSG: “Gioco in modo diverso. Mi vengono chieste altre cose qui rispetto al PSG. Ho molta più libertà, l’allenatore sa che c’è un numero 9 come Olivier (Giroud, ndr) che occupa le difese e io posso girare intorno e andare nello spazio. A Parigi è diverso, quello non c’è e mi viene chiesto di fare il pivot”.

Foto: Instagram PSG