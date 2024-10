Mbappé e i tumultuosi rapporti con Al Khelaïfi

Questa mattina, L’Equipe racconta alcuni retroscena dei farraginosi rapporti tra il presidente del PSG Al Khelaïfi e Kylian Mbappé, prima del passaggio della stella francese al Real Madrid. Tutto è iniziato a incrinarsi a giugno 2023, quando l’attaccante inviò una lettera su carta intestata alla sede del club in cui indicava che non avrebbe rinnovato con il Paris Saint-Germain. Il presidente non ha accettato la notizia con filosofia, arrivando a minacciare il francese di poter far tutto ciò che era in suo potere per evitare il suo approdo ai madrileni. Il quotidiano francese, spiega anche come Al Khelaïfi abbia provato a convincere più volte Luis Enrique a mettere fuori squadra il giocatore, non riuscendoci. La tensione era totale, al punto che Kylian Mbappé ha rifiutato un incontro con il qatariota a casa sua, organizzato con l’obiettivo di convincerlo a rinnovare. Ma ciò che ha scatenato il processo in tribunale legato ai 55 milioni di euro, pare sia legato ad un acceso diverbio in cui fu anche coinvolto il fratello Ethan, e proprio questo scontro convinse il francese a non rinunciare ai 55 milioni di arretrati che, mesi prima, aveva accettato di non ricevere. Il francese, alla fine, è riuscito a liberarsi dalla morsa del club parigino, ma le controversie e gli scontri con l’attuale presidente non sono ancora terminati.

Foto: sito ufficiale PSG