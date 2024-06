Mbappé e Giroud sprecano, la Francia vince grazie all’autogol di Wober: 1-0 all’Austria

La Francia spreca, ma inaugura Euro2024 con una vittoria: 1-0 all’Austria, decide l’autogol di Wober. La prima grande occasione della gara arriva al minuto 35 ed è per l’Austria:cross dalla sinistra, Sabitzer fa la sponda per Baumgartner che tira ma non colpisce bene, Maignan si oppone ma l’arbitro incredibilmente non concede l’angolo. Ma pochi minuti dopo è la Francia a passare in vantaggio: grande azione sulla destra di Mbappe, cross in mezzo dal fondo del numero 10 e clamoroso autogol di Wober, che nel tentativo di anticipare Griezmann ha colpito di testa indirizzando il pallone sul secondo palo. La prima occasione della ripresa arriva al 55′, con Mbappé che scappa via alla difesa austriaca e a tu per tu con Pentz manda – clamorosamente – fuori. In pieno recupero la Francia fallisce un’altra grande occasione da gol, questa volta con il subentrato Giroud che liscia la palla e fallisce a pochi passi dalla porta. Termina così 1-0.

Foto: Instagram Francia