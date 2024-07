Mbappé è a Madrid per le visite mediche: alle 12 verrà presentato al Bernabeu

L’attesa è finita: Kylian Mbappé è a Madrid per svolgere le visite mediche di rito prima di apporre la propria firma al contratto che lo legherà al Real Madrid per i prossimi cinque anni. Alle 12 invece è prevista la presentazione del campione francese in un Santiago Bernabeu che sarà vestito a festa per la grande occasione.

Dopo 308 presenze, 256 gol e 108 assist con la maglia del Paris Saint-Germain, Mbappé è pronto a raccogliere l’eredità di Karim Benzema e a diventare quindi il nuovo numero 9 del Real Madrid.

Foto: Instagram Real Madrid