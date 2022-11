Amareggiato Kylian Mbappé ai microfoni di RMC per non essere passati primi nel girone, queste le sue parole: “Durante la partita non sapevamo il risultato del Benfica, ma alla fine hanno cercato di avvertirci. La vittoria contro la Juventus non è bastata, ora attendiamo i sorteggi di Nyon”

Foto: Instagram PSG