Mbappé: “Destra o sinistra non importa, quello che voglio è giocare bene e aiutare la squadra”

Kylian Mbappé è stato intervistato da El Chiringuito TV dopo la vittoria per 3-0 contro l’Alavés. Durante l’intervista, l’attaccante del Real Madrid ha dichiarato di poter giocare in qualsiasi posizione:

“Si, è la storia della mia carriera. Gioco a destra, a sinistra, centro, non mi importa. Quello che voglio è giocare bene e aiutare la squadra. Ho iniziato ad avere ritmo con i compagni in una posizione diversa dall’ultima partita, ma come ho detto il primo giorno che sono arrivato e che in ogni partita potrei anche giocare in una posizione diversa, sono pronto ad aiutare la squadra e andare al massimo”.

Foto: Instagram Real