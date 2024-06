Mbappé: “Deschamps è una leggenda. Regaliamogli l’unico trofeo che gli manca da CT”

Kylian Mbappé, capitano e stella della Francia, è carico in vista di Euro 2024, con un trofeo fs regalare al CT Deschamps.

Queste le sue parole a Ouest France: “Si parla di leggende riferendosi ad Antoine Griezmann e Olivier Giroud. Eccoci di fronte alla Super Légende. Ovvero il nostro CT Deschamps. Ha lasciato il segno nella squadra francese come giocatore prima e poi come allenatore. Non è più lo stesso di quando sono arrivato; ha saputo evolversi, mantenendo i suoi standard e i suoi principi, perché ai miei occhi ogni allenatore morirà con i suoi principi, è la base di questa professione. L’allenatore dà sempre la stessa importanza al gruppo; lui sa come vincere, ma ho la sensazione che si sia un po’ ammorbidito. Forse è l’età o il gruppo è più giovane. Si è adattato a questa nuova generazione.

Europeo unico trofeo che gli manca da CT: “Qualunque cosa accada, ha segnato indelebilmente la squadra francese. Ora, se vogliamo che entri ancora un po’ nella storia, dobbiamo fare qualcosa quest’estate, visto che gli manca solo l’Europeo come allenatore. A quel punto avrà vinto tutto e faremo di tutto perché questo accada. Qualunque sia il suo futuro, gli faccio i complimenti: tanto di cappello per tutto quello che ha realizzato”.

Foto: Twitter Francia