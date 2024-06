Mbappé da record con la Francia: superati i numeri di assist di Zidane e Henry

Numeri da record per Kylian Mbappé con la Nazionale francese. In attesa di esordire con il Real Madrid, l’asso francese sta trascinando la Nazionale transalpina.

Con i due assist messi a referto ieri sera con il Lussemburgo, Mbappé ha fornito più assist per la sua Nazionale (27) di Zinedine Zidane e Thierry Henry, due vere e proprie leggende del calcio francese. Inoltre, se contiamo anche i dati extra Bleus, Mbappé ha partecipato direttamente a ben 465 gol in 446 presenze per club e nazionale.

Nell’amichevole di ieri contro Lussemburgo Mbappé ha realizzato un gol e due assist, sfoderando l’ennesima prestazione da urlo.

Foto: twitter Francia