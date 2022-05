Mbappé: “Da piccolo tifavo Milan grazie alla mia babysitter italiana. Se un giorno giocherò in Italia, sarà solo in rossonero”

Kylyan Mbappé, stella del PSG, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, svelando un particolare sulla sua fede calcistica da ragazzino, che era legata ai colori rossoneri del Milan.

Queste le sue parole: “Il mio legame con i rossoneri è speciale. Da piccolo avevo una babysitter italiana e io passavo molto tempo con la sua famiglia, tutti tifosi del Milan. Grazie a loro anche io tifavo Milan e mi sono visto un sacco di partite. Dicevo sempre che se un giorno avessi giocato in Italia, sarebbe stato solo in rossonero. Non posso far altro che congratularmi con loro per lo scudetto, con tanti amici e una leggenda che rispetto molto come Ibrahimovic”.

Foto: Instagram PSG