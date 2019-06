Mbappé: “Chiudere in MLS? In futuro non si sa mai cosa potrà accadere”

Il Paris Saint-Germain ed il presidente Nasser Al-Khelaifi hanno più volte ribadito l’intenzione di non lasciar partire Kylian Mbappé. Il talento francese, in un’intervista a ESPN in Messico, ha parlato del suo futuro. Dopo aver trascorso cinque dei suoi giorni di vacanza negli Stati Uniti (con apparizioni in partite di NBA e MLB), l’ex Monaco non ha escluso la possibilità di chiudere la carriera in America, in MLS. “Non si sa cosa può succedere nel calcio. Molti grandi giocatori dopo la fine della loro carriera in Europa come Lampard, Gerrard, Ibrahimovic e Pirlo sono andati a giocare negli Stati Uniti”.

Foto L’Equipe