Mbappé, che numeri: è già a quota 100 gol con i club. E in Champions va più veloce di Messi e CR7

Kylian Mbappé macina record su record. Il giovane attaccante del Psg, in gol anche ieri nella sfida di Champions League contro il Galatasaray, ha segnato un altro primato di precocità: il classe ’98 ha già toccato quota 100 gol con squadre di club, 27 nel Monaco nell’annata 2016/17 più 73 nel Psg in due stagioni e mezzo. Aggiungendo le tredici reti con la Nazionale francese, fa un totale di 113 marcature con squadre senior, distribuite in 166 presenze di competizioni ufficiali. Ma non è tutto: Mbappé è diventato il primo giocatore a raggiungere i 100 gol segnati prima del compimento dei 21 anni di età. Per rendere un’idea, Leo Messi è arrivato a quella quota a 22 anni e 206 giorni, mentre Cristiano Ronaldo c’era riuscito a 23 anni e 255 giorni. Mbappé batte così anche il primato di Romelu Lukaku (22 giorni e 138 giorni). Ma il prodigio del Psg va più veloce di Messi e CR7 anche in Champions: il fenomeno francese ha già realizzato 19 gol in 30 presenze nella massima competizione europea per club. Né l’argentino (9 gol in Champions all’età di Mbappé) né il portoghese (addirittura 0) hanno fatto numeri simili all’età di Kylian.

Foto: Twitter ufficiale Psg