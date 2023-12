MBAPPÉ BROS: ETHAN, SULLE ORME DI KYLIAN

“Le foot est une affaire de famille”, come raccontano a Parigi. Già, perché la dinastia continua e c’è un altro Mbappé che si prepara a prendersi le luci dei riflettori all’ombra della Torre Eiffel. Il Paris Saint-Germain ha vinto 3-1 contro il Metz, pur con qualche sofferenza di troppo e un gioco che è ancora molto altalenante. Ma per la famiglia Mbappé è stata una serata straordinaria. Il solito Kylian cala la doppietta decisiva e nei minuti di recupero arriva il debutto di Ethan Mbappé, il fratello della stella francese.

17 anni, capitano dell’Under 19, gioca tuttocampista. Alto un metro e 76, mancino, Ethan è un centrocampista che si muove davanti alla difesa: ordine, geometrie, tackle. Un mediano-regista che costruisce la manovra e garantisce equilibrio. Rapido nella distribuzione del pallone e nella lettura delle situazioni.

È nato a Montreuil il 29 dicembre del 2006. Ethan ha seguito le orme di entrambi i suoi fratelli maggiori unendosi alla squadra locale AS Bondy nel 2015. Dopo due anni con l’AS Bondy, Mbappé si è unito ai giganti francesi Paris Saint-Germain nel 2017, nella stessa finestra di trasferimento che ha visto arrivare Kylian all’ombra della Torre Eiffel. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile del PSG incantando gli addetti ai lavori, Eithan ha firmato un nuovo contratto triennale con il PSG nel giugno 2021.

Nel marzo 2022, quando il Real Madrid aveva provato a strappare Mbappé al Psg, l’idea del presidente Florentino Perez era quella di assicurarsi anche il cartellino di Ethan. Progetto sfumato, dopo il rilancio faraonico presentato dallo sceicco per rinnovare il contratto di Kylian fino al 2025. Il 16 dicembre 2022, all’età di 15 anni, Christophe Galtier lo ha fatto debuttare tra i “grandi” in una vittoria amichevole per 2-1 sul Paris FC. In vista della stagione 2023-24, è stato chiamato per il tour pre-season in Asia e ha fatto il suo debutto dal 1′ in una vittoria amichevole per 3-0 su Jeonbuk Hyundai Motors il 3 agosto.

Mercoledì è arrivato il debutto ufficiale con la maglia del club parigino, Luis Enrique crede nel suo talento: “Gioca ovunque, e merita di esserci“. Parigi sogna già un’altra stella: Eithan Mbappé, sulla sulle orme di Kylian.