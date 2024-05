Mbappé: “Bolt mi ha sfidato sui 100 metri? Non credo di avere chance”

Durante l’intervista concessa a Brut, il centravanti del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ha così risposto alla sfida di Usain Bolt: “Mi ha sfidato?Perché no, ma non credo di avere chance. Non mi aspetto molto dal risultato”.

Foto: Instagram Mbappé