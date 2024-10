Mbappé beccato in una discoteca a Stoccolma durante Israele-Francia. Scoppia il caso

In queste ultime ore, il dibattito pubblico francese si è acceso sul tema Kylian Mbappé, non convocato dalla Francia per motivi fisici ma comunque in campo col Real Madrid. Ma ciò che è avvenuto ieri sera farà scorrere fiumi di inchiostro per le prossime ore. Un giornale svedese, Aftonbladet, ha immortalato il campione francese in una discoteca a Stoccolma, proprio mentre si giocava la sfida di Nations League Israele-Francia. Il rapporto tra Mbappé e i tifosi della Nazionale è sempre più incrinato, e questa notizia è l’ennesima lesione ad un rapporto già in parte logorato.

Foto: Instagram Real