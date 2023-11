Mbappé arriva a 300 gol in carriera: “Numeri importanti, ma ci sono giocatori che ne hanno segnati 800”

Serata di goleada per la Francia e per Kylian Mbappé, autore di una tripletta nel 14-0 contro Gibilterra.

L’asso del PSG festeggia quota 300 gol in carriera, numeri spaventosi considerata la sua età.

Il francese ha così parlato a fine gara festeggiando gli obiettivi raggiunti: “È solo una parte del processo, ci sono giocatori che hanno segnato 800 o 850 gol nella loro carriera, sicuramente 300 è un numero incredibile. Devo continuare così e migliorarmi sia per il club che per la Nazionale”, le sue parole a TF1.

Foto: twitter personale