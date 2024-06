Mbappé annuncia: “Non prenderò parte alle Olimpiadi. Il mio club ha una posizione molto chiara”

Kylian Mbappé, asso del Real Madrid e della Nazionale Francese, non prenderà parte ai Giochi Olimpici. Si era già pronunciato tempo fa Thierry Henry a riguardo adesso sono arrivate le dichiarazioni del diretto interessato. Infatti nella conferenza stampa in vista del match contro l’Austria ha annunciato che non giocherà alle Olimpiadi. Ecco le sue parole:

“Il mio club ha una posizione molto chiara, d’ora in poi penso che non prenderò parte ai Giochi. Le cose stanno così. Mi unirò a una nuova squadra. Arrivare a settembre per una nuova avventura non è il modo migliore per iniziare un’avventura. Ora faccio i miei migliori auguri alla squadra francese. Seguirò tutte le partite, ovviamente, da tifoso. Sono un giocatore, sarò uno spettatore. Spero che portino a casa la medaglia d’oro”.

Foto: instagram Francia