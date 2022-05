Mbappé a pranzo con Hakimi a Madrid. E scattano le suggestioni di mercato

A far discutere in queste ultime ore, è la presenza a Madrid di Kylian Mbappè giocatore finito nel mirino proprio del Real Madrid per la prossima sessione estiva di mercato. L’attaccante del Psg è legato da una forte amicizia ad Hakimi. Sono stati visti insieme in un ristorante spagnolo per poi salire su una macchina e girare per le vie di Madrid, alimentando le suggestioni di mercato. Il Psg dal canto suo sta facendo di tutto per prolungare il contratto dell’ex Monaco, anche se il Real vuole regalare il giocatore ad Ancelotti.

Foto: Twitter Psg