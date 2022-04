Mbappé scherza sul futuro: “Magari resto e l’anno prossimo non vinciamo niente”

Trionfo in Francia del PSG. Questo il commento di Kylian Mbappé: “Non mi importa se una minoranza dei nostri sostenitori ha lasciato prima lo stadio, il resto dellagente era lì a festeggiare con noi calciatori, che poi abbiamo celebrato il successo nello spogliatoio. Personalmente non sono deluso, ognuno fa quello che vuole. Futuro? Non è cambiato nulla. Se questo può essere il mio ultimo titolo a Parigi? Intanto me lo godo, perché è il quinto per me e non mi aspettavo di vincere così tanto alla mia età. E poi chissà – ha concluso scherzando – magari resto e l’anno prossimo non vinciamo niente”.

FOTO: Twitter PSG