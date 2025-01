Mbangula-Weah: una buona Juve stende il Milan (2-0)

All’Allianz Stadium termina 2-0 tra Juventus e Milan. La partita si gioca molto a centrocampo e si prova a tenere il più possibile il pallone. Il primo tempo è senza molte emozioni. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo. Partita molto bloccata. La prima occasione è della Juventus al 52’: spizzata di Nico su un lancio lungo, il pallone raggiunge Weah che calcia senza guardare, grande risposta di Maignan, Theo prova a ripartire, ma Koopmeiners gli scippa il pallone e calcia anche lui, ma il portiere francese con la coscia destra mette in angolo e ferma un gol già fatto. Dopo questa doppia chance la Juventus prende coraggio e attacca molto ma senza mai centrare la porta. Il vantaggio però arriva al 59’ quando Mbangula calcia dalla sinistra a giro, Emerson devia leggermente il pallone che però mette fuori corsa Maignan che non può niente. 1-0 Juventus! Dopo meno di cinque minuti una Juve con tanta voglia di vincere, Thuram lancia Weah in corsa che parte, punta Tomori che supera e batte Maignan. 2-0 Juventus! La partita si appiattisce e ci sono poche emozioni fino al triplice fischio. Tre punti per i bianconeri e prima sconfitta per il Milan di Conceicao.

Foto: Instagram Juventus