Mbangula e Weah, la Juventus conduce 2-0 sul Como all’intervallo. Palo di Vlahovic

La Juventus chiude avanti 2-0 sul Como la prima frazione di gioco alla Stadium. Notte da sogno per Samuel Mbangula. Il giovane centrocampista bianconero, la grande novità decisa da Motta per la sua prima formazione bianconera, ha sbloccato la sfida al 22′. L’esterno sinistro bianconero si accentra sfruttando la sua grande velocità e con il destro, dal limite dell’area di rigore, la mette in buca d’angolo, dove Reina non può davvero arrivare. Nel finale di primo tempo arriva anche il raddoppio firmato da Weah sull’assist di Yildiz.

Foto: Instagram Juventus