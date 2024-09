Mbangula: “Dopo l’esordio la mia vita è cambiata, non posso più uscire di casa con la stessa facilità”

Intervistato durante il ritiro col Belgio Under 21, Samuel Mbangula parla del suo esordio da sogno, e dei grandi cambiamenti avvenuti nella sua vita dopo l’ormai celebre gol contro il Como. Ecco le parole della stella bianconera:

“Io il fenomeno belga del momento? Ma no, qui ci sono tanti ottimi giocatori. Io sto soltanto facendo il mio lavoro, anche se mi sorprende quello che sta accadendo: la Juve è uno dei più grandi club al mondo, sorprenderebbe chiunque vivere un esordio così. Sento sempre la pressione, ma è una bella pressione: ti dà adrenalina. Anche se, adesso, la mia vita è cambiata: non posso più uscire per strada con la stessa facilità, non ero pronto a questo… preferivo prima. I più esperti sono i primi a incoraggiarmi, la Juve è una grande famiglia. E Motta mi dà la fiducia di cui ho bisogno. È sempre molto chiaro: ti dice cosa funziona e cosa non va bene. Inoltre ci incoraggia a provare, soprattutto a non esitare: quello che conta è la reazione in caso di errore, per riuscire al secondo tentativo”.

Foto: Instagram Juventus